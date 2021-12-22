"حدد موقفه من التحالفات".. تحالف العزم: سنتولى رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة

2021/12/22 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد تحالف العزم، اليوم الاربعاء، سعيه للحصول على رئاسة مجلس النواب العراقي، خلال المرحلة المقبلة، فيما كشف اخر تطورات التحالفات السياسية.

وقال القيادي في التحالف، محمد العبد ربه، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، أننا "نطمح ونسعى للحصول على رئاسة مجلس النواب العراقي، خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد اعلان تحالف العزم وتحقيقه اغلبية برلمانية كبيرة بما يقارب (34) نائباً وقابل للزيادة خلال الفترة المقبلة".

وبين أنه "من الصعب الحديث عن تحالف مع الاطار التنسيقي في الوقت الحالي، ولكن هناك تفاهمات مع الإطار".

وأوضح أنه "يوجد هناك تفاهمات مع الصدريين ونحن اليوم ننتظر التفاهمات النهائية في البيت الشيعي وسنذهب مع العدد الأكبر منهم".

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