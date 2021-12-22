القبض على أحد أبرز المطلوبين ضمن القائمة السوداء في ديالى

2021/12/22 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة امنية مشتركة القبض على أحد أبرز المطلوبين ضمن القائمة السوداء في محافظة ديالىوقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة امنية مشتركة وبكمين نوعي نفذ بضواحي ناحية العظيم شمال بعقوبة تمكنت من القبض على احد ابرز المطلوبين في القائمة السوداء بتهمة الارهاب ./انتهى

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