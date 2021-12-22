العراق يتراجع مرتبتين ويصبح خامس أكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال تشرين الثاني الماضي

2021/12/22 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أظهرت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، ان العراق تراجع مرتبتين ليحتل المرتبة الخامسة من بين الدول المصدرة للنفط إلى الصين خلال شهر تشرين الثاني 2021.وقالت الادارة في احصائية ، ان "إجمالي واردات الصين من النفط الخام لشهر تشرين الثاني انخفض بنسبة 7.3٪ على أساس سنوي إلى 466.77 مليون طن متري في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني.واضافت "ان العراق تراجع مرتبتين ليكون خامس أكبر مصدر للنفط للصين خلال شهر تشرين الثاني الماضي وبواقع 3.44 ملايين طن متري من النفط الخام بما يعادل 24.424 مليون برميل وبمتوسط 814 الف برميل يوميا منخفضا بنسبة 25.3% عن شهر تشرين الاول الماضي".واشارت الجمارك الصينية، الى أن "السعودية حافظت، على تصنيفها كأكبر مورد للخام للصين للشهر الثاني عشر على التوالي حيث وصلت هذه الصادرات إلى 7.40 ملايين طن متري، بما يعادل 52.54 مليون برميل أو 1.75 مليون برميل في اليوم مرتفعة 4.4% عن شهر تشرين الأول الماضي.ولفتت إلى أن "روسيا جاءت ثانيا بصادرات بلغت 6.7 ملايين طن متري، او ما يعادل 47.57 مليون برميل أو 1.58 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 0.9% عن شهر تشرين الاول الماضي، وجاءت الإمارات ثالثا بصادرات بلغت 4.47 ملايين طن متري او ما يعادل 31.7 مليون برميل وبمتوسط 1.05 مليون برميل يوميا، ومن ثم جاءت عمان رابعا بصادرات بلغت 3.66 ملايين طن يوميا او ما يعادل 25.9 مليون برميل وبمتوسط 866 الف برميل يوميا، فيما جاءت انغولا سادسا بصادرات بلغت 2.81 مليوني طن وبمتوسط 665 الف برميل يوميا".واوضحت ان "الكويت جاءت سابعا بصادرات بلغت 615 الف برميل يوميا"، مبينة ان "الإمدادات من البرازيل التي جاءت بالمرتبة الثامنة بلغت 537 الف برميل يوميا، وبلغت الصادرات من ماليزيا التي جاءت تاسعا 396 الف برميل يوميا وجاء المملكة المتحدة عاشرا بصادرات بلغت 239 الف برميل يوميا".ويصدر العراق معظم خاماته من النفط الى شرق اسيا خصوصا الصين والهند وبنسبة تصل إلى اكثر من 67 % فيما يصدر البقية الى اوربا وامريكا./انتهى8

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