البارتي يكشف نتائج اجتماع مسعود بارزاني مع وفد الإطار بزعامة نوري المالكي (صور)

2021/12/22 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

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الرئيس بارزاني يرحب بوفد رفيع المستوى من نفس الإطارفي يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، رحب الرئيس مسعود بارزاني بوفد رفيع المستوى بقيادة نوري المالكي في صلاح الدين.

وناقش الاجتماع نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت في أكتوبر الماضي والتطورات الأخيرة في العملية السياسية العراقية.

كما أكد الاجتماع على ضرورة مراجعة الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة والنظر في مبادئ الشراكة والتسوية والتوازن في عملية الحكم.

وفي جزء آخر من ذلك الاجتماع، تم تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه مستقبل العراق، وقضايا الخدمات، والتهديدات الإرهابية، والمشاكل البيئية، ونقص المياه، ومطالب المواطنين، وتم التأكيد على استمرار الجهود التي تم فيها مناقشة آراء الطرفين لإيجاد حل مناسب للمرحلة المقبلة والتغلب على تحديات تشكيل حكومة عراقية جديدة.

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