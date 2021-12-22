التحالف السعودي يرفض اتهامات إيرانية حول التأخر في إجلاء سفير طهران لدى صنعاء

2021/12/22 | 14:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية الأربعاء اتهامات إيرانية غير مباشرة بالتأخر في إجلاء سفير طهران في صنعاء الذي توفي جراء إصابته بكوفيد-19، مشيرا إلى أن الرياض قدّمت كل التسهيلات لنقله.وتوفي حسن إيرلو سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى حكومة … Readmore

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