أوميكرون.. بايدن يطمئن الأميركيين ويطالبهم بـ”عدم الهلع”

2021/12/22 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن لمواطنيه جهوزيّة بلاده للتصدّي للمتحوّرة الجديدة أوميكرون،.

وقال بايدن إنّ الأوضاع تثير القلق بسبب انتشار أوميكرون، لكنّه شدّد على ضرورة “عدم الهلع”، مؤكّدا أنّ الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في آذار/مارس 2020.

وأضاف “هناك 200 مليون شخص تلقّوا كامل الجرعات اللقاحيّة.



نحن جاهزون، وأكثر إلماما.



علينا فقط أن نُبقي على تركيزنا”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود “ثلاثة اختلافات رئيسة” حاليّة مقارنةً بمرحلة بداية الجائحة، أوّلها توافر اللقاحات، ولكن أيضًا وفرة معدّات الحماية الشخصيّة لمقدّمي الرعاية الذين يتعيّن عليهم التعامل مع تدفّق الأشخاص غير الملقّحين إلى المستشفيات، فضلاً عن وجود المعرفة المتراكمة حول هذا الفيروس.

ورغم ذلك، حرص بايدن على تحذير مَن لم يتلقّوا تطعيمهم بالكامل، قائلاً إنّ لديهم “سببًا وجيهًا للقلق”، مشددا على أنّ التطعيم يشكّل “واجبهم الوطني”.

المصدر:AFP

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