بارزاني والمالكي يبحثان نتائج الانتحابات ومساعي تشكيل الحكومة

2021/12/22 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إستقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة نوري المالكي، وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجانبين بحثا نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وآخر مستجدات العملية السياسية”.وأضاف، ان “الجانبين تبادلا الآراء بخصوص التحديات التي تواجه مستقبل البلاد والتهديدات …

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