وصل وزنها إلى 50 كيلوغرامًا.. اكتشاف أحفورة دودة ألفيّة لأكبر حشرة عاشت على الإطلاق

2021/12/22 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أحفورة لدودة ألفية عملاقة عُثر عليها على شاطئ في إنجلترا الشمالية عن "أكبر حشرة عاشت على الإطلاق"، بحسب علماء الأحفوريات.وكانت الأحفورة كبيرة جداً لدرجة أنه اضطر 4 أشخاص لحملها.

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