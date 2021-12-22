المالكي وبارزاني يؤكدان ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق

2021/12/22 | 14:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع سلط الضوء على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة.

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