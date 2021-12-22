فرنسا تباشر بتلقيح الأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة

2021/12/22 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت فرنسا،اليوم الأربعاء،حملة التلقيح ضد كوفيد-19 للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة على ما أعلن وزير الصحة اوليفيه فيران.

وقال الوزير في تصريح تلفزيوني “فتحنا التلقيح الرسمي للأطفال” من هذه الفئة العمرية موضحا من جهة أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل المراهقين “في الوقت الراهن”.

من جهة اخرى دعت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن الشركات “إلى تسريع” العمل من المنازل في مواجهة كوفيد-19 داعية إياها من الان للاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

وتنتشر المتحورة أوميكرون بشكل سريع جدا في فرنسا قبل أيام من عيد الميلاد.



وباتت هذه المتحورة شديدة الدعوى تشكل حوالى 20 % من الإصابات بكوفيد-19 في مقابل 10 % خلال نهاية الأسبوع الماضي على ما أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء.

وتبلغ الإصابات مستوى قياسيا جديدا في فرنسا مع 545 حالة اسبوعيا لكل مئة ألف نسمة مع ضعف هذا العدد في باريس.

المصدر: AFP

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