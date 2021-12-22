فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق زورقهم قبالة سواحل اليونان

2021/12/22 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خفر السواحل اليوناني الأربعاء أن عمليات إغاثة تجري بعد فقدان عشرات المهاجرين قبالة جزيرة فوليغاندروس اليونانية بعد غرق زورقهم.وقال خفر السواحل في بيان إنه تم إنقاذ 12 شخصا بينهم أطفال وانتشال جثة واحدة.وتفيد شهادات بأن الزورق كان … Readmore

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