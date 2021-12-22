مصرف الرافدين يوقف عمليات السحب والإيداع ابتداءً من الخميس

2021/12/22 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

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الرافدين يوقف عمليات السحب والايداع اعتبارا من الغد لاجراء التطبيق السنوي

اعلن مصرف الرافدين عن ايقاف عمليات السحب والايداع من حسابات التوفير اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 23/12/2021 ولغاية الاثنين المصادف 3/1/2022 .



واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان عمليات الايقاف تاتي من اجل تسديد الحسابات السنوية واحتساب الفوائد الخاصة بحسابات التوفير فضلا عن تنظيم الموازنات .



كما قرر المصرف ايضا غلق ابواب فروعه كافة يوم الاحد الموافق 2/1/ 2022 وذلك لغرض تسديد الحسابات السنوية ولتطبيق حسابات المصرف والمعمول به في كل عام.

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