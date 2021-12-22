الأمن التونسي يوقف أحد أخطر عناصر المافيا المطلوبين في إيطاليا

2021/12/22 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكن الأمن التونسي من توقيف مواطن إيطالي، إثر عملية نوعية، وهو معروف كأحد أخطر عناصر المافيا في إيطاليا.وقال مصدر مطلع لإذاعة “موزاييك” إن “أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم […]

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