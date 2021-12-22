الموارد المائية تعتمد طرق الري الحديثة في تنفيذ المشاريع الإروائية

2021/12/22 | 14:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتمدت وزارة الموارد المائية، بناءً على موافقة مجلس الوزراء ومخرجات الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها، طرق الري الحديثة في تنفيذ المشاريع الإروائية للتقليل من الضائعات المائية والحد من التجاوزات وضمان العدالة في توزيعات المياه.وذكرت خلية الاعلام الحكومي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزارة شارفت على إنجاز المرحلة الأولى من …

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