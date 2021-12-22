بعد خطة إردوغان لمكافحة الدولرة.. أتراك يلجؤون لبيع الذهب

2021/12/22 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقتنعا، خلافا لسائر النظريات الاقتصادية الشائعة، أن معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم بدل احتوائه إذ تتسبب بتباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على بلال، وهو عامل في مصنع تركي.

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