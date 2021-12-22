إحتجاجات وقطع جسري النصر والزيتون وسط الناصرية

2021/12/22 | 14:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شهدت مدينة الناصرية، اليوم الأربعاء، إحتجاجات وقطع جسري النصر والزيتون وسط المدينة.وذكرت مصادر محلية لـ”النور نيوز”، ان “العشرات من المحتجين في الناصرية قطعوا جسري النصر والزيتون وسط المدينة وحرقوا الاطارات، على خلفية إصابة عدد منهم صباح اليوم بإطلاق الناري عليهم”.وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بعد …

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