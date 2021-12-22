2021/12/22 | 14:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب المسؤولين خدمة الشعب وهم يتقاتلون على مصالحهم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cB5hKoNid3Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب المسؤولين خدمة الشعب وهم يتقاتلون على مصالحهم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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