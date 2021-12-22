إطلاق نار على متظاهرين في الناصرية.. والكاظمي يعلن فتح تحقيق

2021/12/22 | 14:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصيب ثلاثة متظاهرين على الأقل، الأربعاء، في إطلاق نار من قبل القوات الأمنية أثناء احتجاجات للخريجين وسط الناصرية.

وفتحت عناصر في قوات الأمن النار، 22 كانون الأول/ديسمبر، على المتظاهرين من خريجي الجامعات في تقاطع البهو، ما أسفر عن إصابات، وفق شهود عيان.

وأظهرت مشاهد، المتظاهرون المطالبين بفرص عمل في المؤسسات والدوائر الحكومية، يحتشدون في الشارع الرئيس وسط المدينة قبل أنّ يتفرقوا إثر إطلاق نار.

فيما قال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، ، إنّ "3 أشخاص من بين المحتجين أصيبوا بالرصاص ونقلوا إلى مستشفى الحبوبي".

وأصدر محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي بيانًا مقتضبًا طالب فيه القائد العام للقوات المسلحة بـ "إرسال لجنة تحقيق بحادث إطلاق النار على المدنيين".

بدوره، وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بـ "فتح تحقيق" في الأحداث بالناصرية و"محاسبة" المنفذين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنّ "الكاظمي تابع باهتمام كبير حادث إصابة 3 من المتظاهرين، اليوم، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأضاف البيان، أنّ الكاظمي "وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فورًا".

وتابع البيان، أنّ "الكاظمي أكّد على توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة أو إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة".

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