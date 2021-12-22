2021/12/22 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصحة تصدر تنويها بشأن التعيينات وتفتح باب التقديم للدراسات الأولية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:55

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر تنويها بشأن التعيينات وتفتح باب التقديم للدراسات الأولية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر تنويها بشأن التعيينات وتفتح باب التقديم للدراسات الأولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).