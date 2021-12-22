2021/12/22 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن بلده أحبط ألاعيب المضاربات المالية من جانب قوى أجنبية ومحلية، وذلك بعد تعافي الليرة بقوة عقب بلوغها مستويات متدنية لم تشهدها من قبل خلال معاملات متقلبة هذا الأسبوع.

وأضاف في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان أن خطة أعلن عنها يوم الاثنين الماضي لحماية الودائع بالليرة التركية نجحت في تحقيق هدفها.

وقال الرئيس مجدداً إنه لن يسمح بانسحاق الأتراك تحت وطأة أسعار الفائدة والتضخم، مضيفا أن تركيا ستخرج من هذه المعركة الاقتصادية منتصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان:تركيا أحبطت ألاعيب المضاربين على اقتصادها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان:تركيا أحبطت ألاعيب المضاربين على اقتصادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).