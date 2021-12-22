بعد انتشاره في دول عدة من العالم.. إليكم مراحل تفشي متحوّر

2021/12/22 | 15:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى كسر أرقام الجائحة القياسية، وإغلاق الحدود في أجزاء عديدة من العالم، في وقت تتسارع الحكومات والعلماء لفهم تداعيات السلالة الجديدة، قبل أن تصبح المهيمنة، بدلًا من متحوّر "دلتا"، في جميع أنحاء العالم.

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