تحذيرات من تظاهرات في مدن وسط وجنوب العراق.. هذا هدفها

2021/12/22 | 15:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه التظاهرات تهدف الى اجراء تغييرات في الحكومات المحلية من تغير المحافظ وبعض المدراء.

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