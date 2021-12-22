البابا فرنسيس: على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم

2021/12/22 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد البابا فرنسيس أنه يتعين على جميع الدول الأوروبية أن تشترك في تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم على الاندماج بمجتمعاتها وحث الدول على أن تفتح “باب القلب”.في لقائه الأسبوعي، أشار البابا […]

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