الفصل الرابع : في الإسلام : تضمين المرأة فى خطاب ( بنى آدم ) و ( الناس ) - أحمد صبحى منصور

2021/12/22 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل الرابع : في الإسلام : تضمين المرأة فى خطاب ( بنى آدم ) و ( الناس ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى )الباب الأول : لمحة عامة الفصل الرابع : تضمين المرأة فى خطاب ( بنى آدم ) و ( الناس ) ( يا بنى آدم ) قال جل وعلا عن بنى آدم ذكورا وإناثا :1 ـ فى خلق الفطرة فيهم حين أخذ العهد علي نفوسهم جميعا ذكورا وإناثا قبل وجودهم الحسى : ( وَإِذْ أَخ ......





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