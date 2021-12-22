فرض حجر بمدينة شيان الصينية التي تضم 13 مليون نسمة

2021/12/22 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت السلطات الصينية،اليوم الأربعاء، إجراءات حجر في مدينة شيآن في شمال البلاد والتي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أكثر من شهر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان مدينة شيآن “البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع” لمغادرتها، موضحة أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق “كل يومين”.

وكانت المدينة المعروفة بجيشها الطيني المدفون فرضت بالفعل قيودا شديدة على السفر الأربعاء لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19.

وتنتهج الصين منذ العام الماضي استراتيجية “صفر كوفيد” التي تتمثل في بذل قصارى جهدها للحد قدر الإمكان من حدوث إصابات جديدة لا تتجاوز بشكل عام بضع عشرات يوميا.

وأعلنت الدولة عن 52 إصابة جديدة في مدينة شيآن الأربعاء ليرتفع عدد المرضى في المدينة إلى 143 منذ التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

وكانت شيآن بدأت الثلاثاء فحص جميع سكانها.



وقد حثتهم على تجنب الخروج والتجمع ضمن مجموعات كبيرة.وفرضت إجراءات حجر على حوالى تسعين حيا سكنيا لكن عدد الأشخاص المعنيين غير معروف.

وللحد من انتشار الفيروس فرض على سكان المدينة اعتبارا من صباح الأربعاء الحصول على تصريح لركوب القطار ومغادرة المدينة، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي قبل إعلان الإغلاق.

كذلك ألغيت 85 بالمئة من الرحلات الجوية من وإلى مدينة شيآن حسب الموقع الالكتروني المتخصص “فاريفلايت”.

المصدر: AFP

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