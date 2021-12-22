بارزاني والمالكي يؤكدان أهمية الشراكة والتوازن في الحكم

2021/12/22 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بوفد رفيع المستوى بقيادة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في صلاح الدين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت في أكتوبر الماضي والتطورات الأخيرة في العملية السياسية العراقية.

كما أكد الاجتماع على ضرورة مراجعة الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة والنظر في مبادئ الشراكة والتسوية والتوازن في عملية الحكم.

وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه مستقبل العراق، وقضايا الخدمات، والتهديدات الإرهابية، والمشاكل البيئية، ونقص المياه، ومطالب المواطنين، وتم التأكيد على استمرار الجهود التي تم فيها مناقشة آراء الطرفين لإيجاد حل مناسب للمرحلة المقبلة والتغلب على تحديات تشكيل حكومة عراقية جديدة.

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