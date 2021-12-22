الصحة العالمية: 22 دولة ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بكورونا

2021/12/22 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت منظمة الصحة العالمية إن 22 دولة في منطقة شرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بفيروس كورونا، بنهاية العام.وفي بيان له، قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية […]

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