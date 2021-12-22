واشنطن تعبر عن

2021/12/22 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر السفير الأميركي في ليبيا، الأربعاء، عن "خيبة أمله" إزاء تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الجمعة، وقال "يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية".

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