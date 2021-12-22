بالوثيقة..السيستاني يدعو السلطات الى اتخاذ إجراءات رادعة بشأن زواج القاصرات

2021/12/22 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني الى اتخاذ اجراءات رادعة من السلطات المعنية فيما يتعلق بملف زواج القاصرات.

واشار مكتب الاستفتاءات الشرعية التابع للمرجع السيستاني الى إن هذه الممارسات مدانة ومستنكرة بكل تأكيد، وأكد أنه ليس لولي الفتاة تزويجها الا وفقا لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج الا بعد بلوغها النضج.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة عن هذه التصرفات المشينة أينما كانت.

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