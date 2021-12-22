2021/12/22 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي يوم الأربعاء نداء “سرياً” و”عاجلاً” إلى قيادة عمليات سومر بشأن التعامل مع الاحتجاجات.وقال المحافظ في كتاب موجه لقيادة عمليات سومر، حصل عليه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار يوجه نداءً “عاجلاً” لقيادة سومر المركز الخبري الوطني.

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