وسائل اعلام: وفد عراقي رفيع يزور طهران

2021/12/22 | 15:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي ذلك بعد إعلان إنهاء حضور القوات القتالية الأجنبية في العراق.

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