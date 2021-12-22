مجلس الأمن الوطني يجتمع برئاسة الكاظمي ويصدر توجيهات بشأن التظاهرات

2021/12/22 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فيما أصدر الأخير قرارات تتعلّق بتظاهرات ذي قار والنجف والديوانية.وقال مكتب الكاظمي في بيان، تلقاه “المركز […]

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