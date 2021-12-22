السلطة السياسية وشرعياتها الوطنية - لطفي حاتم

2021/12/22 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم -أنتج الفكر السياسي كثرة من المفاهيم السياسية حول شرعية سلطة الدولة وشكل بنائها فضلا عن طبيعة نظمها السياسية وسمات تشكيلاتها الاجتماعية.



- تعتبر السلطة السياسية وترابطها والطبقات الاجتماعية من أكثر القضايا التي ناقشها الفكر السياسي في مسار تطوره التاريخي، وبهذا المنحى شكلت الشرعية الوطنية للنظم السياسية مقياسا للدولة الديمقراطية.



- مرت الدولة وسلطاتها السياسية بأشكال مختلفة من الشرعية طبق ......





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