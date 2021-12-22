نهاية قيس سعيد - بشير الحامدي

2021/12/22 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي المعركة مع قيس سعيد وحكومته التي نصّبها حول السياسات الاقتصادية قادمة.



المعركة حول ( تجميد الأجور – الترفيع في الضرائب على الأجراء والمفقرين ـ ارتفاع الأسعار – رفع الدعم –التضخم - ارتفاع نسبة البطالة...ووو) (جاية جاية)الرئيس وحكومته لا يملكان أي حلول غير الحلول التي نعرف والتي هي حلول البنك الدولي والمانحيين وخيارات العائلات المهيمنة في تونس منذ 7 عشريات ...



الرئيس وحكومته لا يملكان غي ......





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