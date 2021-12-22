صحة النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي لإصابات كورونا

2021/12/22 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفاعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لإصابات كورونا في عموم المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الكوادر الصحية بمحافظة النجف سجلت 15 إصابة جديدة و 18 حالة شفاء دون تسجيل اي حالة وافاة".واضافت ان "عدد الفحوصات اليومي بلغ 1007 فيما وصل معدل الاصابات اليومي 1.5%"، لافتة الى ان "عدد الحالات الراقدة تحت العلاج 349 حالة".وتابعت ان "مجموع الاصابات التراكم وصل 90572 إصابة فيما اصبح مجموع حالات الشفاء التراكمي 89508 حالة"، مستدركة ان "عدد الوفيات التراكمي بلغ 715 حالة".واكملت ان "نسبة الشفاء التراكمي 98.8% في حين وصلت نسبة الوفيات التراكمي الى 0.8%".

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