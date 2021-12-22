المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل البت في الطعن بنتائج الانتخابات

2021/12/22 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية في العراق، الأربعاء، تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات إلى يوم الأحد المقبل.

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