2021/12/22 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علق الفنان الأردني، أدهم نابلسي، على الانتقادات التي وجهت له، بعد إعلانه اعتزال الفن، واتهام البعض بأنه وصف الفن بـ”التحريم”.وخلال مقابلة عبر برنامج “نبض البلد”، أشار أدهم النابلسي إلى أنه “لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنان أدهم النابلسي يرد على الانتقادات بعد إعلان اعتزاله المركز الخبري الوطني.

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