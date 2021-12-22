مظهر صالح: مشروع الموازنة سيتصدر قائمة أعمال البرلمان الجديد

2021/12/22 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الموازنة سيتصدر قائمة أعمال البرلمان الجديد، مبيناً أنّ اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين بات نافذ المفعول.

وأكد صالح إن الموازنة ستقدم قبل نهاية العام إلى البرلمان لمناقشتها، مشيراً إلى أنّ الموازنة قد تقرّ وفق سعر 50 دولاراً لبرميل النفط، وأضاف أنّ الأمور ستكون جيدة اقتصادية في حال تحقيق معدل بيع بقيمة 70 دولاراً لبرميل النفط خلال العام المقبل، مع الإيرادات غير نفطية.

ورجح صالح أن تضم موازنة 2022 فرصا قليلة للتعيين، نافياً أن يكون هناك مساس برواتب الموظفين.

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