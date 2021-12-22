اتفاق يعيد فتح منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي

2021/12/22 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الاتفاق المتبادل بين الجانبين جرى تنفيذه صباح اليوم الأربعاء، افتتح على أثره منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا بعدما كانت مغلقة أمامهم؛ بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذها البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت الجمارك العراقية، أن افتتاح المنفذين سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين، حيث سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتعظيم حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

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