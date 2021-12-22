مستشار الكاظمي..الديون المترتبة على العراق لا تتجاوز 6 مليارات دولار

2021/12/22 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدَّد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح،اليوم الأربعاء، حجم الديون المترتبة على العراق لصالح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال صالح،في تصريحات صحفية إنه “لا يوجد رقم دقيق لحجم الديون المترتبة على العراق للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كون الرصيد يتحرك بالنقصان مع تسديد حزمة الدين (القسط) مضافاً إليه الفائدة السنوية، ولكنه لا يتعدى 5 – 6 مليارات دولار”.

وأضاف، أن “قروض البنك الدولي تحديداً تكون طويلة الأجل وفيها فترات سماح تمتد لنحو 6 سنوات وهي في الغالب تمتد لنحو 14 عاماً والفوائد عليها معتدلة فهي تماثل فائدة اسواق لندن على معاملات الاقراض بالدولار (لايبر) مضافة إليها نسبة اضافية بسيطة تمثل العمولة المصرفية”.

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