2021/12/22 | 15:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إرسال لجنة للحدود البيلاروسية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، إرسال لجنة حكومية إلى الحدود البلاروسية، فيما وجهت طلبًا للمجتمع الدولي بشأن العراقيين العالقين على الحدود.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين علي جهاكير في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "وزارة الهجرة تعمل بالشراكة مع وزارة الخارجية لإعادة العالقين العراقيين على الحدود البلاروسية من خلال الأمر الديواني 73"، لافتًا إلى أنه "من خلال الأمر الديواني بدأت رحلات العودة تصل إلى العراق والوزارة بصدد الوصول إلى العالقين في لتوانيا".

وأوضح أنّ "هناك لجنة وصلت بولندا قاصدة الحدود مع بلاروسيا للوقوف على عدد المهاجرين واحتياجاتهم وإمكانية تقديم ما يمكن تقديمه وإعداد تقرير للحكومة عند العودة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أنّ "عودة المهاجرين الذين لا يرغبون إلى العودة بحاجة إلى جهد دولي ودبلوماسي لتكييف وضعهم القانوني الذي يتماشى مع المعايير الإنسانية لحقوق الإنسان ونطمح الحفاظ على حياتهم"، مشددًا على ضرورة أن "يتصف المهاجرون بالمعايير التي تتعامل معها الدول باللجوء أو طالبي اللجوء لأن بقاءهم كمهاجرين غير شرعيين هذا يقلل من رغبتهم".

وأشار إلى أنَّ "أعداد العالقين متضاربة لأنها لم تصدر من جهة رسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوجه طلبًا للمجتمع الدولي بشأن المهاجرين العالقين في بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوجه طلبًا للمجتمع الدولي بشأن المهاجرين العالقين في بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).