2021/12/22 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محكمة النزاهة تقرر استقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:50

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة النزاهة تقرر استقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة النزاهة تقرر استقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).