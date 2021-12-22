الشرطة ينجح في اختبار الكرخ ويعزز صدارته لدوري الكرة الممتاز

2021/12/22 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزز فريق الشرطة صدارته للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بتغلبه على الكرخ بهدف دون رد.

وتواجه الفريقان على ملعب الساحر احمد راضي، لحساب مباريات الجولة الرابعة عشرة من البطولة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المحترف السوري محمود المواس في الدقيقة 34 من علامة الجزاء.

ورفع الشرطة رصيده الى النقطة 38 في صدارة الترتيب، بينما اوقف رصيد الكرخ عند النقطة التاسعة في المركز السادس عشر.

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