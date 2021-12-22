لما يتوهّم الإسلاميون أن الطريق إلى القدس يمر عبر الرباط. - سعيد الكحل

2021/12/22 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تواصل جماعة العدل والإحسان وباقي تنظيمات الإسلام السياسي ومعهم اليسار الراديكالي الاستغلال السياسوي للقضية الفلسطينية ومناهضة المصالح العليا للوطن .



فقد وضعت جدولة زمنية لتنظيم وقفات احتجاجية باسم "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" بغاية "الضغط" على الدولة المغربية حتى "إسقاط اتفاقيتي التطبيع والتعاون العسكري" مع إسرائيل.



هكذا جعلت "الجبهة" إياها شعار احتجاجاتها : “معركتنا مستمرة حتى إسقاط ......





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