أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 15 - سلام إبراهيم

2021/12/22 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم -١-;-ثورة تشرين -اكتوبر- ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- تستقطب ضمير المبدع العراقي وقلمهتجتذب الثورة العراقية ألمع كتاب الرواية العراقيين هنا الروائي " علي بدر " يغور في تاريخ الشهادة في الناصرية مدينة الفنون والسياسة والفرح التي حولتها الأحزاب الطائفية إلى مأتم كبير منعت الغناء والأختلاط فرضت الحجاب والتخلف والتدين الظاهري ونصبت سراق قتلة يتحكمون في سكانها الذين ثاروافعملت بهم ق ......





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