ضبط وإحباط محاولة تهريب 25 عجلة دون الموديل في أم قصر الشمالي

2021/12/22 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط وإحباط محاولة تهريب (25) عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منفذ ميناء ام قصر الشمالي من خلال المعلومات الوارده من عامل الرصيف 11 ميناء ام قصر الاوسط وبالتنسيق مع …

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