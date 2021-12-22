إحباط محاولة تهريب (25) عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

2021/12/22 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب(25) عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، “تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي من خلال المعلومات الوارده من عامل الرصيف (١١) ميناء ام قصر الاوسط وبالتنسيق مع شرطة كمرك ام قصر الشمالي من ضبط (٣) ناقلات تحمل (٢٥) سيارة دون الموديل مختلفة الانواع معدة للتهريب”.

واضافت انه “تم استحصال موافقة قاضي التحقيق وضبط العجلات كافة وفق محضر ضبط اصولي واحالتها للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين”.

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