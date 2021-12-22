الهجرة: نعمل بالشراكة مع وزارة الخارجية لإعادة العالقين على الحدود البلاروسية

2021/12/22 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن إرسال لجنة حكومية الى الحدود البلاروسية، فيما وجهت طلباً للمجتمع الدولي بشأن العراقيين العالقين على الحدود.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين علي جهاكير: ان” وزارة الهجرة تعمل بالشراكة مع وزارة الخارجية لإعادة العالقين العراقيين على الحدود البلاروسية من خلال الأمر الديواني 73″، لافتاً، إلى أنه “من خلال الأمر الديواني بدأت رحلات العودة تصل الى العراق والوزارة بصدد الوصول الى العالقين في لتوانيا”.

وأوضح، أن” هناك لجنة وصلت بولندا قاصدة الحدود مع بلاروسيا للوقوف على عدد المهاجرين واحتياجاتهم وإمكانية تقديم ما يمكن تقديمه واعداد تقرير للحكومة عند العودة خلال الأيام المقبلة”.

واضاف ان “عودة المهاجرين الذين لايرغبون الى العودة بحاجة الى جهد دولي ودبلوماسي لتكييف وضعهم القانوني الذي يتماشى مع المعايير الإنسانية لحقوق الانسان ونطمح الحفاظ على حياتهم”، مشدداً على ضرورة ” أن يتصف المهاجرون بالمعايير التي تتعامل معها الدول باللجوء أو طالبي اللجوء لأن بقاءهم كمهاجرين غير شرعيين هذا يقلل من رغبتهم “.

وأشار إلى أنَّ “أعداد العالقين متضاربة‘ لأنها لم تصدر من جهة رسمية”.

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