2021/12/22 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هياة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء،إحباط محاولة تهريب (25) عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وذكرت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيأة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تهريب 25 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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