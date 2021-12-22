2021/12/22 | 16:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة التربية، الاربعاء، استفسارا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية عن امكانية تجديد عقود المحاضرين للسنة المقبلة.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التربية تستفسر من امانة مجلس الوزراء عن امكانية تجديد عقود المحاضرين أولاً على الايام نيوز.

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